ССО ударили по нефтебазе во временно оккупированном Крыму

ССО атаковала нефтебазу. Фото: скриншот с видео

Украинские военнослужащие в ночь на 10 ноября нанесли удар на нефтебазе «Гвардейская» (поселок Гвардейское, Симферопольский район, аннексированный Крым). Беспилотники ССО поразили насосную станцию ​​на территории нефтебазы. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



В ведомстве уточнили, что это уже третье успешно завершает объект Силами специальных операций менее чем за месяц.



Нефтебаза «Гвардейская» является составной частью топливно-логистической системы оккупационных властей в Крыму. Она имеет важное значение для военных объектов и транспорта российской армии.



«Силы специальных операций продолжают асимметричные действия с целью тотального ослабления врага для продолжения наступательных действий», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что ночью в Туапсе продолжалась тревога из-за океана морских беспилотников . Местные жители сообщили об «успешных нарушениях».



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»