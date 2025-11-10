Оккупанты заставляют школьников искать «опасные» Telegram-каналы

Школьник и мать на оккупированной территории вынуждены устанавливать шпионский мессенджер «MAX» под контролем оккупантов. Иллюстрация, созданная ИИ

На территории оккупированной Луганской области школьников заставляют писать реферат под названием «10 каналов в Telegram, которые я читаю». Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».



По заданию дети должны описать эти каналы, объяснить, чем они полезны и какую информацию можно из них получить. Работа проводится в рамках пропагандистского урока «Разговоры о важном».



Отдельный пункт реферата — ответ на вопрос, почему «плохо и опасно» читать украинские Telegram-каналы.



Активисты отмечают, что задание выдают учащимся 10–11 классов. Цель очевидна — выявление «ненадежных» подростков и навязывание им российских информационных источников.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты запретят школьникам ВОТ все мессенджеры кроме «MAX».



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»