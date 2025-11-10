Оккупанты заставляют школьников искать «опасные» Telegram-каналы

На территории оккупированной Луганской области школьников заставляют писать реферат под названием «10 каналов в Telegram, которые я читаю». Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».
По заданию дети должны описать эти каналы, объяснить, чем они полезны и какую информацию можно из них получить. Работа проводится в рамках пропагандистского урока «Разговоры о важном».
Отдельный пункт реферата — ответ на вопрос, почему «плохо и опасно» читать украинские Telegram-каналы.
Активисты отмечают, что задание выдают учащимся 10–11 классов. Цель очевидна — выявление «ненадежных» подростков и навязывание им российских информационных источников.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты запретят школьникам ВОТ все мессенджеры кроме «MAX».
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях