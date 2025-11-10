Российские войска продвинулись под Покровском – DeepState

Продвижение россиян под Покровском. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась вблизи поселка Котлино Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Оккупанты также продвинулись возле сел Среднее и Майское на Донетчине.



Кроме того, российские войска продвинулись вблизи села Красногорское в Запорожской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 97 штурмов, в частности возле Котлино, на Краматорском – два, на Александровском – 27, на Лиманском – захватчики атаковали 20 раз.

Напомним, что в ВСУ рассказали, какая ситуация с логистикой для украинских войск в городах Покровск и Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко