Украинская армия продвинулась в Часовом Яре – ISW

Ситуация в районе Часового Яра. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в южной части Часового Яра.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Краматорском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили два российских штурма.

Напомним, что в ВСУ рассказали, какая ситуация с логистикой для украинских войск в городах Покровск и Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко