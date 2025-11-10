Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинская армия продвинулась в Часовом Яре – ISW
10 ноября 2025, 18:43

Украинская армия продвинулась в Часовом Яре – ISW

Ситуация в районе Часового Яра. Фото: карта ISW Ситуация в районе Часового Яра. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в южной части Часового Яра.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Краматорском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили два российских штурма.

Напомним, что в ВСУ рассказали, какая ситуация с логистикой для украинских войск в городах Покровск и Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

