Украинская армия продвинулась в Часовом Яре – ISW

ВСУ недавно продвинулись в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 9 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в южной части Часового Яра.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Краматорском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили два российских штурма.
Напомним, что в ВСУ рассказали, какая ситуация с логистикой для украинских войск в городах Покровск и Мирноград на Донетчине.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко