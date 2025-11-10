В оккупированном Северскодонецке жители готовятся к четвертой зиме без отопления: в ОВА рассказали, что известно

Глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. Фото: ЛОВА

В оккупированном городе Северскодонецк Луганской области оставшееся население готовится к четвертой зиме без отопления. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, систему централизованного теплоснабжения и котельные россияне разрушили еще при штурме города весной 2022 года.



«В преддверии каждого осенне-зимнего периода они анонсируют подачу теплоносителя. Однако это касается лишь нескольких кварталов в новых районах. По словам горожан, в этом году количество домов с отоплением можно будет пересчитать по пальцам двух рук», – отметил начальник Луганской ОВА.

Напомним, что в оккупированном городе Лисичанск на Луганщине жители нескольких районов четвертый год ждут воды и тепла.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко