Российский дрон атаковал Константиновку: погиб мужчина, который ехал на мотоцикле

Погибший в результате удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

10 ноября российские оккупанты FPV-дроном ударили по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



В результате атаки погиб мужчина, который ехал на мотоцикле. Сам мотоцикл поврежден.



На месте происшествия работали сотрудники полиции, эвакуировавшие тело погибшего и задокументировавшие факт очередного преступления ВС РФ против мирного населения.

Напомним, что 9 ноября российский БПЛА ударил по городу Славянск на Донетчине, в результате чего поврежден двухэтажный дом.