Российские беспилотники массированно атаковали Краматорск: в городе повреждены дома

Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА

10 ноября с 20:13 до 20:39 семь российских БПЛА атаковали город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



По его словам, под массированным ударом оказались гражданская инфраструктура и частный сектор.



«Повреждены образовательное учреждение и дома. Опасность не миновала», – отметил Гончаренко.

Напомним, что 10 ноября российский дрон атаковал город Константиновка на Донетчине, в результате чего погиб мужчина, который ехал на мотоцикле.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко