В Запорожской области осложнилась ситуация: под угрозой может оказаться Гуляйполе – DeepState

Ситуация вблизи Гуляйполя. Фото: карта DeepState

В Запорожской области осложнилась ситуация. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По данным аналитиков, существенно увеличилась «серая зона» на отрезке сел Сладкое-Новониколаевка-Ровнополье-Новое-Новоуспеновское.



«Противник увеличил свое присутствие в районе этих населенных пунктов, где он постоянно фиксируется по всей «серой зоне». В частности, врагу удалось полностью оккупировать Успеновку, проверяется информация насчет оккупации Сладкого и Привольного. В настоящее время противник активно давит на Новое и Новоуспеновское и уже начинает поглощать Ровнополье», – отметили в проекте.



В DeepState утверждают, что количественное преимущество ВС РФ сказывается, а под вопросом контроля находится значительная часть территории, что может ставить под угрозу город Гуляйполе.



«Ведь оккупация Ровнополья открывает оперативное пространство с севера на сам город и усложняет расположение позиций в селах Зеленый Гай и Высокое. Все это время Гуляйполе было неприступным городом для противника, который прилагал в свое время много усилий, чтобы попытаться залезть в город, в частности из направления села Марфополь. Теперь открывается новый путь, который может усложнить оборону важного населенного пункта в этом районе», – добавили там.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко