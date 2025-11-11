Над Саратовом и Энгельсом прогремели взрывы: горит Саратовский НПЗ

Горит Саратовский НПЗ

Ночью, 11 ноября 2025 года, над Саратовом и соседним Энгельсом прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, целью атаки стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод, где после ударов вспыхнул крупный пожар.

Горит Саратовский НПЗ. Фото: Exilenova+

Местные жители сообщали о звуках пролетающих дронов и работе систем противовоздушной обороны. В некоторых районах наблюдались вспышки и зарево на горизонте. Очевидцы утверждают, что атака длилась несколько минут и сопровождалась детонацией на территории промышленного объекта.

Губернатор Саратовской области подтвердил повреждения гражданской инфраструктуры, уточнив, что причины инцидента выясняются. Официально происхождение дронов не раскрывается, однако ранее украинские силы уже наносили удары по Саратовскому НПЗ и другим стратегическим объектам региона, включая аэродром в Энгельсе.

Из-за угрозы повторных атак Росавиация временно приостановила работу саратовского аэропорта.

Ранее мы писали, что в ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам военной и промышленной инфраструктуры противника, повредив Саратовский НПЗ.

Автор новости: Наталья Нестеренко — выпускающая редактор «Новостей Донбасса»