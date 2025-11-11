Германия увеличит помощь Украине до 11,5 млрд евро в 2026 году

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot.

Германия может увеличить поддержку Украины в 2026 году до 11,5 млрд евро, сообщает немецкое издание BILD.



Правительство ФРГ намерено усилить помощь Украине, выделив более 11,5 млрд евро в рамках бюджета на 2026 год. Министерство финансов представит соответствующее предложение для обсуждения в Бюджетном комитете Бундестага. С проектом документа ознакомилось агентство Reuters.



Согласно проекту бюджета, статья расходов «Укрепление государств, подвергшихся нападению с нарушением международного права, в области безопасности, обороны и стабилизации» будет увеличена на три миллиарда евро — до примерно 11,55 млрд евро.



По данным источников в правительстве, дополнительные средства направят, в частности, на покупку артиллерии, дронов и бронемашин, а также на восполнение двух систем ПВО Patriot.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Германии ещё две установки Patriot.





Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»