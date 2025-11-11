Армия РФ за сутки атаковала Донетчину более 10 раз: есть повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Ввадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 10 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали два района:



Краматорский район. В Лимане поврежден дом и автомобиль. В Краматорске погиб человек, повреждены частные дома. В Андреевке повреждено хозяйственное сооружение. В Ильиновке поврежден автомобиль. В Константиновке погиб человек, поврежден мотоцикл.



Бахмутский район. В Северске повреждены 9 домов.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 10 ноября, погибли двое человек.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»