В Краматорске при пожаре погибли двое человек

В Краматорске пожар. Фото: ГСЧС

В понедельник вечером, 10 ноября, а частном доме в городе Краматорск вспыхнул пожар. В результате возгорания погибли двое гражданских. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



На месте происшествия спасатели установили, что горение происходит внутри дома. Во время тушения пожара в разных комнатах спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин.



В 10:39 пожар на площади около 25 кв. м был ликвидирован.



Причину и обстоятельства возгорания устанавливают соответствующие специалисты.





Ранее мы писали, что в городе Николаевка Краматорского района Донецкой области ночью россияне сбросили авиационную бомбу. На месте «прилета» вспыхнул пожар.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»