Силы обороны ударили по Саратовскому НПЗ и нефтяному терминалу в захваченном Крыму

Силы обороны ударили по Саратовскому НПЗ. Фото: российские СМИ

В ночь на 11 ноября украинские военнослужащие нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу и нефтяному терминалу в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Саратовский НПЗ выпускает более 20 видов нефтепродуктов — бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и т.д. Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар.



Результаты попаданий уточняются.



Кроме того, поражен АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии, предприятие является ключевым узлом поставки ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.



Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется.



Ранее мы писали, что ночью, 11 ноября 2025 года, над Саратовом и соседним Энгельсом прогремела серия мощных взрывов.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»