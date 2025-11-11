ВСУ поразили склад материально-технических средств оккупантов на захваченной Донетчине

Украинские военнослужащие атаковали склад материально-технического обеспечения российских захватчиков на временно захваченной территории Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Нанесен удар по складу материально-технического обеспечения российских захватчиков в Донецке и сосредоточению живой силы в районе Очеретиного», — говорится в сообщении.



Силы обороны использовали ударные БПЛА.



Результаты уточняются.



Ранее мы писали, что в ночь на 11 ноября украинские военнослужащие нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу и нефтяному терминалу в оккупированном Крыму.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»