Беспилотники в октябре поразили 77 тыс. целей — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В октябре авиационные беспилотные комплексы ВС Украины поразили 77 тысяч целей врага. Лучшие показатели показали FPV-дроны и тяжёлые бомберы, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, активно развиваются и наземные роботизированные комплексы (НРК). В условиях расширения зон поражения они становятся неотъемлемой частью современной войны. Главная их задача — сохранение жизни военных.



В октябре НРК доставили подразделениям почти 300 тонн провизии, а также выполняли задачи по эвакуации раненых, минированию и боевому применению.



На совещании с командирами обсуждались новые тактики использования беспилотников и систем, устойчивых к вражеской РЭБ. Все успешные решения, повышающие потери противника, будут оперативно масштабированы в Вооружённых Силах Украины.



Напомним, дроны ВСУ уничтожили технику РФ, которая пыталась прорваться в Покровск.