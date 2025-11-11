На оккупированной Херсонщине захватчики убили четырех мужчин

Полиция ищет свидетелей убийства оккупантами мужчины в Новой Каховке. Фото: Отдела расследования преступлений

Российские оккупанты расстреляли четырех мужчин на временно оккупированной Херсонской области. Инцидент произошел в 2022 году весной. Об этом сообщили в пресс-службе Отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.



«Весной 2022 года военнослужащие Российской Федерации, находясь на земельном участке напротив дома по ул. Освободителей в с. Высокополье Бериславского района Херсонской области, расстреляли из огнестрельного оружия четырех человек мужского пола в возрасте 25-40 лет, трое из которых остаются неидентифицированными до настоящего времени», — говорится в сообщении.





Полицейские устанавливают личности погибших, свидетели и очевидцы преступления.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»