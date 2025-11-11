«Мы кричали от радости, когда освободили город»: жительница Херсона вспоминает, как город жил восемь месяцев во тьме

Площадь Свободы, разрушенное здание ОВА после авиаударов. Фото: Дарья Литовченко/Новости Донбасса

Два года назад, 11 ноября 2023 года, Херсон впервые за долгие восемь месяцев вдохнул свободу. Город тогда праздновал освобождение. Страх, грабежи, подвалы и боль — все это осталось в памяти жителей города. Среди них — Наталья Бабенко, которая прошла через весь этот кошмар и после освобождения была вынуждена покинуть родной дом.

Что происходило в Херсоне во время оккупации

«Херсон был под оккупацией восемь месяцев. Город стоял на правом берегу Днепра, а жизнь — словно замерла, — рассказывает Наталья Бабенко. — Продукты в магазинах вроде бы были — их завозили из Крыма. Но выйти на улицу было страшно. По городу сновали вооруженные оккупанты, искали ветеранов АТО. Коллаборанты сдавали своих соседей. Людей забирали прямо из домов — с мешками на головах увозили в подвалы. Мы не раз видели, как мужчин волокли к машинам, но смотреть — запрещалось».

Оккупанты грабили покинутые дома. Ее муж, Виктор, все это время скрывался в дачном домике на левом берегу. Оттуда он наблюдал, как захватчики «Камазами» вывозили награбленное — технику, мебель, автомобили.

«Тащили все, что могли увезти. Все это шло на Крым», — вспоминает Наталья.

Перед уходом российская армия уничтожила все, что могла. Так, ВСУ летом 2022 наносили удары по Антоновскому мосту, однако подорвали его во время побега именно российские войска, как впоследствии подтверждали даже сами пропагандисты РФ.

Антоновский мост. Скрин из видео пропагандистов РФ

«Взорвали мост, перебив сообщение между берегами, разрушили критическую инфраструктуру. Месяц мы жили без воды и света», — вспоминает женщина.

День освобождения Херсона

Когда город наконец освободили, Херсон праздновал.

«Мы кричали от радости, плакали, обнимались с соседями, — говорит она. — Власти тогда вышли на площадь и сказали, что нашим защитникам удалось освободить город. Но мы уже тогда понимали: покоя не будет. Нужно было гнать их дальше, к Крыму. Но нам объяснили — оружия не хватило. Если бы союзники дали больше, все могло быть иначе».

Площадь Свободы в Херсоне. Фото: Дарья Литовченко/Новости Донбасса

После освобождения семья Бабенко осталась без дома. Из-за минометного обстрела сгорела их машина, дом оказался разрушен.

«Мы чудом выжили. Остались только ключи от машины — от того, что когда-то было нашей жизнью», — говорит Наталья.

Через два дня они с мужем заколотили досками окна и уехали в Чехию. Ирония судьбы в том, что за время оккупации их машина уцелела.

«Тогда мы боялись ездить: везде стояли кадыровские посты, останавливали и отбирали машины. Мы прятали нашу. А потом в результате прилета ее не стало», — рассказывает она.

Как живет Херсон сегодня

Сегодня в Херсоне живет сестра Натальи.

«Она живет под постоянными обстрелами. Город разрушают каждый день. Дроны охотятся на людей — невозможно пройти пешком, проехать на велосипеде или на машине. Особенно страдает центр, возле речки. Улица Приднепровская — разрушена полностью», — говорит Наталья.

Коммунальщики натягивают сети над улицами Днепровского района. Фото: Дарья Литовченко/Новости Донбасса

Херсон сегодня продолжает бороться — как и его люди.

«Мы выстояли тогда. Выстоим и сейчас», — уверена она.

Напомним, Херсон — единственный областной центр, который удалось захватить российским войскам с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, журналистка, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»