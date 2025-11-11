Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Мы кричали от радости, когда освободили город»: жительница Херсона вспоминает, как город жил восемь месяцев во тьме
11 ноября 2025, 13:45

«Мы кричали от радости, когда освободили город»: жительница Херсона вспоминает, как город жил восемь месяцев во тьме

Площадь Свободы, разрушенное здание ОВА после авиаударов. Фото: Дарья Литовченко/Новости Донбасса Площадь Свободы, разрушенное здание ОВА после авиаударов. Фото: Дарья Литовченко/Новости Донбасса

Два года назад, 11 ноября 2023 года, Херсон впервые за долгие восемь месяцев вдохнул свободу. Город тогда праздновал освобождение. Страх, грабежи, подвалы и боль — все это осталось в памяти жителей города. Среди них — Наталья Бабенко, которая прошла через весь этот кошмар и после освобождения была вынуждена покинуть родной дом.

Что происходило в Херсоне во время оккупации

«Херсон был под оккупацией восемь месяцев. Город стоял на правом берегу Днепра, а жизнь — словно замерла, — рассказывает Наталья Бабенко. — Продукты в магазинах вроде бы были — их завозили из Крыма. Но выйти на улицу было страшно. По городу сновали вооруженные оккупанты, искали ветеранов АТО. Коллаборанты сдавали своих соседей. Людей забирали прямо из домов — с мешками на головах увозили в подвалы. Мы не раз видели, как мужчин волокли к машинам, но смотреть — запрещалось».

Оккупанты грабили покинутые дома. Ее муж, Виктор, все это время скрывался в дачном домике на левом берегу. Оттуда он наблюдал, как захватчики «Камазами» вывозили награбленное — технику, мебель, автомобили.

«Тащили все, что могли увезти. Все это шло на Крым», — вспоминает Наталья.

Перед уходом российская армия уничтожила все, что могла. Так, ВСУ летом 2022 наносили удары по Антоновскому мосту, однако подорвали его во время побега именно российские войска, как впоследствии подтверждали даже сами пропагандисты РФ.

Антоновский мост. Скрин из видео пропагандистов РФ

«Взорвали мост, перебив сообщение между берегами, разрушили критическую инфраструктуру. Месяц мы жили без воды и света», — вспоминает женщина.

День освобождения Херсона

Когда город наконец освободили, Херсон праздновал.

«Мы кричали от радости, плакали, обнимались с соседями, — говорит она. — Власти тогда вышли на площадь и сказали, что нашим защитникам удалось освободить город. Но мы уже тогда понимали: покоя не будет. Нужно было гнать их дальше, к Крыму. Но нам объяснили — оружия не хватило. Если бы союзники дали больше, все могло быть иначе».

Площадь Свободы в Херсоне. Фото: Дарья Литовченко/Новости Донбасса

После освобождения семья Бабенко осталась без дома. Из-за минометного обстрела сгорела их машина, дом оказался разрушен.

«Мы чудом выжили. Остались только ключи от машины — от того, что когда-то было нашей жизнью», — говорит Наталья.

Через два дня они с мужем заколотили досками окна и уехали в Чехию. Ирония судьбы в том, что за время оккупации их машина уцелела.

«Тогда мы боялись ездить: везде стояли кадыровские посты, останавливали и отбирали машины. Мы прятали нашу. А потом в результате прилета ее не стало», — рассказывает она.

Как живет Херсон сегодня

Сегодня в Херсоне живет сестра Натальи.

«Она живет под постоянными обстрелами. Город разрушают каждый день. Дроны охотятся на людей — невозможно пройти пешком, проехать на велосипеде или на машине. Особенно страдает центр, возле речки. Улица Приднепровская — разрушена полностью», — говорит Наталья.

Коммунальщики натягивают сети над улицами Днепровского района. Фото: Дарья Литовченко/Новости Донбасса

Херсон сегодня продолжает бороться — как и его люди.

«Мы выстояли тогда. Выстоим и сейчас», — уверена она.

Напомним, Херсон — единственный областной центр, который удалось захватить российским войскам с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, журналистка, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Херсон Херсонская область Антоновский мост Освобождение Херсона
События
Оккупация оккупация Херсона
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:45
«Мы кричали от радости, когда освободили город»: жительница Херсона вспоминает, как город жил восемь месяцев во тьме
13:06
На оккупированной Херсонщине захватчики убили четырех мужчин
11:22
ВСУ поразили склад материально-технических средств оккупантов на захваченной Донетчине
20:17
В оккупированном Северскодонецке жители готовятся к четвертой зиме без отопления: в ОВА рассказали, что известно
16:36
Оккупанты заставляют школьников искать «опасные» Telegram-каналы
16:23
ССО ударили по нефтебазе во временно оккупированном Крыму
08:04
В Мелитополе врачей подкупают за данные мужчин для мобилизации
12:59
ССО уничтожили пусковую установку С-400 «Триумф» и склад боеприпасов россиян в оккупированном Крыму
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
17:30
Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю бригаду РФ на фронте
13:33
Партизаны сожгли десятки локомотивов РФ — ГУР
12:02
Оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
19:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18:02
Российские чиновники делят воду и стройки на оккупированном Донбассе
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Должанске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
09:15
Военные преступления на Донбассе: десятки дел еще ждут приговоров
00:09
Оккупированные города Донбасса попали под обстрелы — куда ударили дроны
все новости
15:15
ВС РФ пытаются прорваться к Малой Токмачке на Запорожском направлении
14:59
ВСУ поразили НПЗ в Оренбургской области РФ
14:56
В Лимане Донецкой области из-за обстрелов полностью остановлено газоснабжение
14:45
В Харькове открылся хаб для жителей Покровской громады
14:08
Орск подвергся массированной атаке дронов: горит нефтезавод
13:55
Как выбрать правильную комплектацию Suzuki Vitara: GL, GL+ или GLX? (реклама)
13:45
«Мы кричали от радости, когда освободили город»: жительница Херсона вспоминает, как город жил восемь месяцев во тьме
13:06
На оккупированной Херсонщине захватчики убили четырех мужчин
12:45
Беспилотники в октябре поразили 77 тыс. целей — Сырский
12:27
В Покровске находится более 300 российских оккупантов — 7 корпус ДШВ
11:31
Нет света: остановлено движение через пункт «Дяковцы» на границе
11:22
ВСУ поразили склад материально-технических средств оккупантов на захваченной Донетчине
11:12
Силы обороны ударили по Саратовскому НПЗ и нефтяному терминалу в захваченном Крыму
11:07
ВСУ уничтожили технику РФ, пытавшуюся прорваться в Покровск
10:56
В администрации рассказали подробности массированного обстрела Краматорска: повреждены 30 домов
10:44
В Краматорске при пожаре погибли двое человек
10:20
Германия увеличит помощь Украине до 11,5 млрд евро в 2026 году
10:19
Армия РФ за сутки атаковала Донетчину более 10 раз: есть повреждения
10:05
Силы ПВО над Украиной сбили 53 БПЛА
09:53
Двое людей погибли за сутки в Донецкой области из-за российских ударов
08:23
Командование ВС РФ под Покровском расформировывает эвакуационные отряды для пополнения штурмовых групп
07:59
Отключения света в Украине продолжатся до конца отопительного сезона
07:09
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
07:00
«Европейская Солидарность» Петра Порошенко запускает процедуру отставки правительства — комментарий Зеленского
05:51
68-я бригада ВСУ разбила колонну армии РФ, которая на мотоциклах пробивалась в Покровск
05:00
В результате атаки на Краматорск погиб мирный житель
04:11
Над Саратовом и Энгельсом прогремели взрывы: горит Саратовский НПЗ
23:02
В Запорожской области осложнилась ситуация: под угрозой может оказаться Гуляйполе – DeepState
22:14
«Последний маневр»: Россия проводит стратегическую наступательную операцию в районе Покровска – Сырский
21:52
Российские беспилотники массированно атаковали Краматорск: в городе повреждены дома
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки БПЛА. Орск подвергся массированной атаке дронов: горит нефтезавод
11 ноября, 14:08
Заезд оккупантов под покровом тумана на технике в Покровске. ВСУ уничтожили технику РФ, пытавшуюся прорваться в Покровск
11 ноября, 11:07
Дроны «Шершней Довбуша» остановили российский мотоциклетный прорыв к Покровску. Скриншот 68-я бригада ВСУ разбила колонну армии РФ, которая на мотоциклах пробивалась в Покровск
11 ноября, 05:51
Горит Саратовский НПЗ Над Саратовом и Энгельсом прогремели взрывы: горит Саратовский НПЗ
11 ноября, 04:11
Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState В ВСУ ответили, где сейчас идут самые интенсивные бои в Покровске
10 ноября, 18:08
ССО атаковала нефтебазу. Фото: скриншот с видео ССО ударили по нефтебазе во временно оккупированном Крыму
10 ноября, 16:23

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор