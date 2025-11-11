Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Орск подвергся массированной атаке дронов: горит нефтезавод
11 ноября 2025, 14:08

Последствия атаки БПЛА. Последствия атаки БПЛА.

В Орске Оренбургской области звучат сирены, в городе объявлена беспилотная опасность. Местные жители сообщают о пролёте и взрывах беспилотников, видео атаки публикуют украинские и российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, дроны атаковали завод «Орскнефтеоргсинтез», который ранее уже становился целью ударов. Также сообщается о перекрытии проезда в сторону Союзной улицы.

На видео зафиксирован удар по территории НПЗ, предположительно нанесённый модернизированным дальнобойным дроном «Лютый» (Longstrike).

Согласно OSINT-анализу, БПЛА преодолел около 1480 км от государственной границы Украины, прежде чем достичь цели.

Местные жители утверждают, что атаку осуществили несколько дронов одновременно. По данным Dnipro OSINT (Гарбуз), удары по Орскому НПЗ продолжаются, задействованы украинские дальнобойные беспилотники.


Напомним, Силы обороны ударили по Саратовскому НПЗ и нефтяному терминалу в захваченном Крыму.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

