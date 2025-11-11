В Харькове открылся хаб для жителей Покровской громады

Хаб заработал в Харькове для жителей Покровской громады. Фото: Покровская ГВА

В Харькове заработал очередной гуманитарный хаб «Единение», в котором будут жить жители Покровской громады. Соответствующее решение утверждено распоряжением начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«Его деятельность направлена на координацию и оказание помощи внутренне перемещенным лицам — консультационной, гуманитарной, продовольственной и непродовольственной», — говорится в сообщении.



В Харьковской области живут около трех тысяч жителей Покровской громаде. В хабе уже зарегистрировано более 200 человек (около 75 семей).





Ранее мы писали, что с начала октября 438 жителей Донетчины расселили в регионах Украины. Среди них — 153 маломобильных человека. Эвакуация в Донецкой области продолжается ежедневно. Людей размещают на западе Украины и в центральной части — Черновицкой, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»