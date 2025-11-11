В Лимане Донецкой области из-за обстрелов полностью остановлено газоснабжение

Фото: Донецкая облгосадминистрация

В Лимане на Донбассе полностью прекращено газоснабжение — город остался без газа из-за повреждения газораспределительной системы после российских обстрелов.



Как сообщает Донецкая областная государственная администрация, несмотря на постоянную опасность, специалисты АО «Донецкоблгаз» ежедневно локализуют аварии, устраняют повреждения и восстанавливают подачу газа жителям области, рискуя собственной жизнью.



С 3 по 9 ноября 2025 года на территории Донецкой области зафиксированы 62 повреждения газовых сетей, вызванные военными действиями. Больше всего пострадали прифронтовые населенные пункты Краматорского района — Краматорск, Дружковка, Славянск, Николаевка и Рай-Александровка.



Особенно тяжелая ситуация сложилась в Лимане, где обстрелы разрушили подводный газопровод. Без газа остался целый город — 1164 абонента.



«Мы готовы хоть сейчас начать ремонт, если будет физическая возможность. Люди держатся, хотя условия крайне тяжелые — не выдерживает даже металл», — рассказал председатель правления АО «Донецкоблгаз» Вадим Батий.



Он выразил благодарность сотрудникам и жителям: «Благодарю наших специалистов за мужество и профессионализм, а жителей — за терпение и понимание. Мы обязательно восстановим газоснабжение, как только это станет возможно».



Отмечается, что сотрудники аварийно-диспетчерских служб выезжают на места повреждений одними из первых — сразу после обстрелов, как только позволяет ситуация с безопасностью. Они работают среди обломков, нередко под открытым небом, чтобы жители Донбасса могли пользоваться газом даже в тяжелых фронтовых условиях.

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 10 ноября, 15 раз обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, журналистка, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»