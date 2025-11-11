Операция «Мидас»: НАБУ вскрыло элитную коррупционную сеть в энергетике

Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию под кодовым названием «Мидас» и разоблачили преступную организацию, действовавшую в энергетической отрасли. Среди фигурантов — известный бизнесмен, бывшие и действующие чиновники, а также топ-менеджеры стратегических предприятий.



Как сообщили в НАБУ, участники группировки создали целую систему влияния на государственные компании, в частности на крупнейшее энергетическое предприятие страны — АО «НАЭК “Энергоатом”». Через сеть «смотрящих» они контролировали кадровые решения, закупки и финансовые потоки, зарабатывая на «откатах» от подрядчиков.

«Шлагбаум» на контрактах

Главным источником дохода организации были взятки от партнеров «Энергоатома» — от 10% до 15% суммы контракта. По данным следствия, если компания отказывалась платить, ее платежи блокировались, а статус поставщика отзывался. Внутри системы этот механизм называли красноречиво — «шлагбаум».



Руководил схемой влиятельный бизнесмен, хорошо известный в медиа. В его «команде» — бывший замглавы Фонда госимущества, позже ставший советником министра энергетики, а также бывший силовик, занимавший должность исполнительного директора по безопасности «Энергоатома».



Фактически управление предприятием с годовым оборотом свыше 200 миллиардов гривен велось не официальными чиновниками, а «теневыми кураторами», не имеющими формальных полномочий.

Центр «прачечной» — в сердце Киева

Отмыванием денег занимался отдельный «бэк-офис», располагавшийся в центре столицы. Как выяснилось, помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого в другом деле НАБУ и САП.



Именно здесь вели «черную бухгалтерию», тщательно учитывали каждый доллар и обрабатывали средства через сеть иностранных компаний. Часть операций, в том числе выдача наличных, проходила за границей. Через этот офис, по подсчетам следствия, прошло около 100 миллионов долларов. За «услуги» по отмыванию денег сторонним клиентам организаторы брали процент от суммы операций.

15 месяцев под прикрытием

Операция «Мидас» длилась более 15 месяцев — с лета 2024 года. Детективы НАБУ собрали огромный массив доказательств, включая тысячи часов аудиозаписей. В финальной фазе к работе подключился почти весь состав Бюро.



По решению суда проведено более 70 обысков в Киеве и регионах, изъяты документы и крупные суммы наличных. Сейчас задержаны пять человек, а семерым объявлено о подозрении. Среди них — предполагаемый организатор, бывший советник министра, топ-менеджер «Энергоатома» и сотрудники «прачечной».



Следствие продолжает устанавливать всех участников схемы, отмечают в ведомстве.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский в комментарии по поводу расследования НАБУ отметил, что «все действия против коррупции имеют значение», и подчеркнул, что каждый, кто участвовал в коррупционных схемах в энергетике, должен понести ответственность. Он также поручил Кабинету Министров оказывать полное содействие следствию.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»