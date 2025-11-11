Каждый год Apple мягко, но уверенно подталкивает пользователей к обновлению, и в этот раз внимание приковано к Айфон 17 Про Макс. Модель обещает шаг вперед в производительности, автономности и возможностях камеры, но действительно ли разница настолько велика, чтобы менять iPhone 16 Pro Max? Попробуем понять, кто из пользователей ощутит реальную выгоду от обновления, а кому переход можно отложить.

Дизайн и материалы: изменилось ли что-то важное

Внешне устройства похожи — стекло, титан, тонкие рамки, привычный блок камер. Но у 17-й модели рамка стала ещё легче, а корпус получил более устойчивое к царапинам покрытие. При этом пропорции остались такими же, поэтому чехлы от 16-й версии частично совместимы.

Вес телефона стал меньше, а новые цвета — графитовый синевато-серый и «туманный серебристый» — сделали внешний вид свежее, но сами изменения остаются косметическими. Пользователи, для которых дизайн не критичен, вряд ли найдут в этом повод для апгрейда.

Экран: яркость и комфорт использования

Оба смартфона оснащены OLED-дисплеем 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. Главное различие — увеличенная пиковая яркость в iPhone 17 Pro Max: 3000 нит против 2400 нит на солнце. На улице экран читается лучше, HDR-видео выглядит более контрастно. Под дисплеем впервые появился адаптивный сенсор TrueTone нового поколения, который лучше подстраивается под освещение.

Производительность: нужен ли вам A19 Pro

Новый чип A19 Pro заметно мощнее по тестам, особенно в работе с графикой и нейросетевыми задачами. Приложения запускаются быстрее, рендеринг видео и 3D-графика выполняются почти на 20–25% быстрее. Но в повседневной работе iPhone 16 Pro Max всё еще справляется с любыми задачами — соцсети, игры, фото, видео, многозадачность работают без задержек.

Автономность и зарядка

В 17-й версии увеличили аккумулятор на 8%, улучшили экономию энергии и оптимизировали системы охлаждения. В реальности смартфон живёт примерно на 1,5–2 часа дольше при смешанном использовании. Зарядка осталась прежней — до 50% за 30 минут. Появилась новая функция — «умная зарядка ночью», которая экономит ресурс батареи, анализируя привычки пользователя.

Камера: главное отличие

Вот здесь обновление реально ощутимо. Основной модуль теперь 48 Мп нового поколения с улучшенным сенсором и большей светочувствительностью. Ночной режим стал чище, без шумов. Телефото-камера получила 7-кратный оптический зум вместо 5-кратного.

Видео-съёмка получила режим 4K ProRes 120 fps, а портреты теперь автоматически распознают объекты и глубину, даже если вы не включили «портретный» режим вручную. Но важно — для большинства пользователей камеры iPhone 16 Pro Max остаются более чем достаточными.

iPhone 16 Pro Max по-прежнему снимает стабильно и качественно, а значительная разница ощущается только у тех, кто часто работает с фото и видео профессионально.

Кому стоит обновляться

Перейти на iPhone 17 Pro Max стоит, если вы:

Снимаете контент для работы: блоги, YouTube, TikTok, мобильная фотография.

Хотите лучшую автономность без повербанков.

Используете нейросетевые функции, монтаж видео, 3D или AR.

Пользуетесь смартфоном 3+ года и обновляетесь с 13-й, 14-й или 15-й модели.

Кому можно подождать

Обновление можно отложить, если: