Российские войска активизируются и штурмуют свежими силами на Лиманском направлении – ВСУ
11 ноября 2025, 20:28

Российские войска активизируются и штурмуют свежими силами на Лиманском направлении – ВСУ

Армия РФ активизируется и штурмует свежими силами на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 66-й механизированной бригады ВСУ.

Накопив живую силу, оккупанты снова активизировались в полосе ответственности бригады. Значительное численное преимущество позволяет ВС РФ вернуться к тактике постоянных штурмов с участием пехоты и дронов.

«Любое ухудшение погодных условий, включая утренний или вечерний туман, российское командование использует для очередного наката. Плохую видимость россияне пытаются использовать в свою пользу, но вместо успехов только рост темпов потерь в оккупационной армии», – заявили в 66-й ОМБр.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

