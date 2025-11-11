Российские войска активизируются и штурмуют свежими силами на Лиманском направлении – ВСУ

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

Армия РФ активизируется и штурмует свежими силами на Лиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 66-й механизированной бригады ВСУ.



Накопив живую силу, оккупанты снова активизировались в полосе ответственности бригады. Значительное численное преимущество позволяет ВС РФ вернуться к тактике постоянных штурмов с участием пехоты и дронов.



«Любое ухудшение погодных условий, включая утренний или вечерний туман, российское командование использует для очередного наката. Плохую видимость россияне пытаются использовать в свою пользу, но вместо успехов только рост темпов потерь в оккупационной армии», – заявили в 66-й ОМБр.

Напомним, что в ВСУ рассказали, какая ситуация с логистикой для украинских войск в городах Покровск и Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко