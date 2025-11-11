В ВСУ рассказали, где уничтожают российские войска в Часовом Яре

Ситуация в Часовом Яре. Фото: карта DeepState

В городе Часов Яр Донецкой области российская армия активно накапливается на территории микрорайона Новый. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.



По его словам, потом оккупанты проводят логистику и меры перемещения в районах Северный и Новосеверный.



«Оттуда враг пытается двигаться, в частности, в направлении города Константиновка, а также сел Марково и Новомарково. Мы обнаруживаем и уничтожаем противника вблизи огнеупорного завода, потому что он пытается туда перемещаться. Есть информация от разведчиков, что он даже там обустроил пункты сосредоточения, пункты управления для того, чтобы проводить в дальнейшем штурмовые действия. Если брать общую картину по этому населенному пункту, то противник там активно перемещается. И поэтому на любом участке этого населенного пункта мы можем его заметить и уничтожить. Противник там не использует бронетехнику», – рассказал Запорожец.

Напомним, что российские войска активизируются и штурмуют свежими силами на Лиманском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко