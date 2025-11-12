Артиллерия ВСУ поразила лодку оккупантов 155-мм снарядом

Момент попадания боеприпаса по лодке ВС РФ.

Аэроразведка артиллерийского дивизиона «Гром» 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ обнаружила лодку с российскими военными, которые пытались форсировать реку.



По цели был нанесён точный удар 155-мм снарядом. На видео видно, как снаряд поражает лодку в момент приближения к берегу — взрыв накрывает всю прибрежную зону, а осколки разлетаются на десятки метров.



Благодаря взаимодействию аэроразведки и артиллерии украинские силы эффективно срывают попытки противника переправляться через водные рубежи, удерживая позиции без значительного привлечения пехоты.







Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»