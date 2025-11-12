Армия РФ вечером ударила дронами по Краматорску

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Александр Гончаренко

Российские войска вечером во вторник, 11 ноября, дронами атаковали Краматорск. Есть повреждения. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



По его словам, россияне обстреляли город в 21:20 с помощью трех БПЛА «Герань-2».



«Под обстрел попали учебные заведения, административное здание и многоквартирные дома. По предварительной информации, без пострадавших. Устанавливаем окончательные последствия», — отметил Гончаренко.



Ранее мы писали, что российская армия днем во вторник, 11 ноября, дроном нанесла удар по одному из местных парков отдыха в Краматорске.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»