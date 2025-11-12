Войска РФ обстреляли три района Донетчины: повреждены дома

Российские оккупанты за минувшие сутки, 11 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, — отметил он.
По словам Филашкина, под удар попали три района:
Покровский район. В Доброполье повреждены 2 дома.
Краматорский район. В Рай-Александровке Николаевской общины поврежден дом. В Славянске повреждены 3 дома. В Краматорске повреждены многоэтажки, админздания и футбольная площадка. В Константиновке ранены 2 человека, поврежден автомобиль.
Бахмутский район. В Северске повреждены 9 домов.
Ранее мы писали, что зЗа 11 ноября россияне ранили двух жителей Донецкой области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях