ВСУ поразили завод «Ставролен» в России . Фото: росСМИ

Украинские военнослужащие атаковали завод «Ставролен» (Буденновск, Ставропольский край, РФ). Завод имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для различного рода техники армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Также предприятие производит составные части для БПЛА.



В районе цели зафиксированы многочисленные взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»