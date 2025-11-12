Агент РФ устанавливал фотоловушки возле авиабаз ВСУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который шпионил за боевой авиацией ВСУ на западе страны, сообщает пресс-служба ведомства.



20-летний житель Хмельницкой области оказался на виду у российских спецслужб, когда искал «легкие заработки» в Telegram-каналах. Главной задачей фигуранта было отслеживать места базирования, количество и графики вылетов украинских боевых самолетов.

Для этого агент устанавливал возле авиабаз скрытые мини-камеры с онлайн-трансляцией и удаленным доступом для российских спецслужб. Оккупанты надеялись фиксировать наличие и виды авиации в реальном времени.



Сотрудники СБУ задержали агента «на горячем» при установке фотоловушек в районе одного из военных объектов. Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на врага.



Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



Задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»