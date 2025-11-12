Украинская армия продвинулась под Северском – ISW

Ситуация под Северском. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись вблизи города Северск Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 11 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к востоку от Северска.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала восемь раз.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко