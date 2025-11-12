Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинская армия продвинулась под Северском – ISW
12 ноября 2025, 11:56

Ситуация под Северском. Фото: карта ISW Ситуация под Северском. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись вблизи города Северск Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к востоку от Северска.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала восемь раз.

Напомним, что в ВСУ рассказали, где уничтожают российские войска в городе Часов Яр на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

