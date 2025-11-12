Служба внешней разведки России заявила, что Армения стремится «отвязаться» от Москвы и демонстрирует политическую поддержку Украине, закупая часть зерна у Киева. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-бюро СВР.



По версии ведомства, Армения планирует заменить российское зерно украинским,. Ереван, который «много лет импортировал зерно исключительно из России», теперь намерен диверсифицировать поставки.

«Армяне, как говорится, из политических соображений хотят отвязаться от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать у нее часть необходимых объемов зерна, — цитируют заявление СВР пропагандистские издания.



На фоне этих заявлений премьер-министр Армении сказал, что страна получает новые заявки на импорт российских товаров железнодорожным путем через Азербайджан. По данным Минтранса РФ, до конца января 2026 года 132 вагона с российской пшеницей должны прибыть в Армению по маршруту через Азербайджан и Грузию.

Напомним, более четырех миллионов тонн украинского зерна были незаконно вывезены с временно оккупированных территорий и проданы за рубеж под видом продукции российского происхождения, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»