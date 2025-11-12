ВСУ отступили от Ровнополья в Запорожской области

Ровнополье. Фото: карта DeepState

Продолжаются ожесточенные бои в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.



На Александровском и Гуляйпольском направлениях российская армия не прекращает массированные обстрелы, активизировав штурмы в районах сел Привольное, Зеленый Гай, Ровнополье, Павловка, Вороное, Степное и Новопавловское. В общей сложности зафиксировали 25 боестолкновений.



«Пытаясь продвинуться, противник несет большие потери. Только за минувшие сутки 58 человек ликвидированы и почти 30 – ранены. Поздно вечером 11 ноября в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ровнополья, с целью сохранения жизни личного состава, украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи. Продвижение противника остановлено. Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению», – рассказали военные.

Напомним, что 12 ноября аналитики DeepState сообщили о продвижении российских войск вблизи Ровнополья.



Днем ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за Ровнополье идут изнурительные бои.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко