Германия направит Украине 40 миллионов евро, чтобы «в домах было светло»
12 ноября 2025, 18:00

Германия направит Украине 40 миллионов евро, чтобы «в домах было светло»

Разрушенный Орехов в Запорожской области

Германия предоставит Украине дополнительную зимнюю помощь в размере 40 миллионов евро — этот шаг стал ответом на продолжающиеся российские удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, сообщает ntv.

Средства направят на гуманитарные нужды, в частности — на ремонт систем отопления и восстановление поврежденных домов, а также на доставку генераторов, одеял и средств гигиены. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефул подчеркнул, что цель этой поддержки — сделать все возможное, чтобы украинские семьи «сохранили тепло и свет даже под прицелом российских атак».

Это уже второй пакет зимней помощи от Германии за последние недели. В конце октября Берлин перечислил 60 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины — эти средства пошли на поставки генераторов и мобильных теплоэлектростанций.

Кроме того, правительство Германии планирует в 2026 году увеличить общий объем финансовой помощи Украине примерно на 3 миллиарда евро, что, по словам немецких официальных лиц, отражает долгосрочную приверженность поддержке Украины в условиях войны.

Ранее мы писали, что четвертую зиму без воды, электричества и газа живут 700 жителей прифронтового Орехова в Запорожской области.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
Украина-Германия
Прочее
Энергетика гуманитарная помощь
@novosti.dn.ua

ВИДЕО
Разрушенный Орехов в Запорожской области Германия направит Украине 40 миллионов евро, чтобы «в домах было светло»
12 ноября, 18:00
Уничтоженная российская техника во время штурма Покровска. Фото: кадр из видео Российские войска на легкой технике массированно штурмовали Покровск: у захватчиков есть успех
12 ноября, 17:30
Принудительная мобилизация на оккупированных территориях. Скриншот 300 тысяч украинцев под ружье: Кремль готовит новую волну мобилизации на оккупированных территориях
12 ноября, 17:30
Константиновка. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ Константиновка разбита российской армией на 80% – полиция
12 ноября, 17:10
Армения меняет маршруты: закупки зерна у Украины вызвали раздражение Москвы Армения меняет маршруты: закупки зерна у Украины вызвали раздражение Москвы
12 ноября, 17:00
ВСУ сорвали попытку прорыва россиян к Константиновке. Фото: скриншот ВСУ сорвали попытку российских оккупантов прорваться в Константиновку
12 ноября, 14:41
