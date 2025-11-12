Германия направит Украине 40 миллионов евро, чтобы «в домах было светло»

Разрушенный Орехов в Запорожской области

Германия предоставит Украине дополнительную зимнюю помощь в размере 40 миллионов евро — этот шаг стал ответом на продолжающиеся российские удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, сообщает ntv.

Средства направят на гуманитарные нужды, в частности — на ремонт систем отопления и восстановление поврежденных домов, а также на доставку генераторов, одеял и средств гигиены. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефул подчеркнул, что цель этой поддержки — сделать все возможное, чтобы украинские семьи «сохранили тепло и свет даже под прицелом российских атак».

Это уже второй пакет зимней помощи от Германии за последние недели. В конце октября Берлин перечислил 60 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины — эти средства пошли на поставки генераторов и мобильных теплоэлектростанций.

Кроме того, правительство Германии планирует в 2026 году увеличить общий объем финансовой помощи Украине примерно на 3 миллиарда евро, что, по словам немецких официальных лиц, отражает долгосрочную приверженность поддержке Украины в условиях войны.

Ранее мы писали, что четвертую зиму без воды, электричества и газа живут 700 жителей прифронтового Орехова в Запорожской области.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»