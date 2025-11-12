Войска России обстреляли Дружковку и Доброполье: возникли пожары

Последствия обстрела Дружковки. Фото: кадр из видео

11 ноября российские войска обстреляли частный сектор города Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Загорелся легковой автомобиль на территории частного дома. Спасатели потушили пожар.



Также под удар ВС РФ попал город Доброполье. Загорелись частный дом и хозяйственное сооружение. Бойцы ГСЧС локализовали пожар на площади 90 квадратных метров. Однако из-за угрозы повторных обстрелов были вынуждены временно прекратить тушение огня.

Напомним, что 11 ноября российская армия ранила двух жителей Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко