Российские авиация и артиллерия ударили по Константиновке: на месте атаки обнаружили раненых людей

Последствия удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

12 ноября российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой сектор города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Поврежден многоэтажный дом. Без пострадавших



Позже оккупанты обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии. Поврежден частный дом. В результате атаки ранен один человек. Сотрудники полиции доставили пострадавшего в больницу. Там же эвакуировали еще одного жителя, который получил ранения несколькими днями ранее во время авиаудара по городу. Его также госпитализировали.

Напомним, что 11 ноября войска России обстреляли города Дружковка и Доброполье на Донетчине, в результате чего возникли пожары.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко