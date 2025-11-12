ВСУ сорвали попытку российских оккупантов прорваться в Константиновку

ВСУ сорвали попытку прорыва россиян к Константиновке. Фото: скриншот

Российские оккупанты решили воспользоваться густым туманом на Константиновском направлении. Они пытались прорваться в саму Константиновку и окрестности. Однако россияне понесли потери и отступили. Об этом сообщили в пресс-службе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.



«Наши разведчики вовремя засекли движение вражеских групп, а бойцы бригады встретили их горячо. Туман стал ловушкой для самих россиян — они не видели, откуда прилетает, а мы работали четко и прицельно», — говорится в сообщении.



Потери личного состава армии РФ значительны. Часть групп отступила, остальные остались в полях. Техника оккупантов была повреждена.



«Рыцари держат позиции. Констаха — под нашим контролем», — отметили в ведомстве.



Ранее мы писали, что в Покровске продолжаются ожесточённые бои. Украинские военные зачищают группы российских штурмовиков, сосредоточившихся в разрушенных домах города.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»