В Мариуполе оккупанты проводят перепись автомобилей во дворах

В Мариуполе коммунальщики и представители оккупационной администрации проводят перепись автомобилей, размещённых во дворах и вдоль дорог. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».
«Записывают марки и номера — вероятно, готовят новые списки на конфискацию», — говорится в сообщении движения.
Активисты отмечают, что представителей оккупационных структур видели на улицах Червонофлотской, Лазарева и Несторова — они проходят Приморский район города.
Жители, располагающие дополнительной информацией, могут сообщить об этом через чат-бот «Разом».
Напомним, еще в 2020 году «Новости Донбасса» писали, что группировка «ДНР» начала конфискацию автомобилей с украинскими номерами.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
