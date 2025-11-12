В Мариуполе оккупанты проводят перепись автомобилей во дворах

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
12 ноября 2025, 14:34

Оккупанты проводят перепись автомобилей во дворах временно оккупированного Мариуполя. Иллюстрация, созданная ИИ Оккупанты проводят перепись автомобилей во дворах временно оккупированного Мариуполя. Иллюстрация, созданная ИИ

В Мариуполе коммунальщики и представители оккупационной администрации проводят перепись автомобилей, размещённых во дворах и вдоль дорог. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».

«Записывают марки и номера — вероятно, готовят новые списки на конфискацию», — говорится в сообщении движения.

Активисты отмечают, что представителей оккупационных структур видели на улицах Червонофлотской, Лазарева и Несторова — они проходят Приморский район города.

Жители, располагающие дополнительной информацией, могут сообщить об этом через чат-бот «Разом».

Напомним, еще в 2020 году «Новости Донбасса» писали, что группировка «ДНР» начала конфискацию автомобилей с украинскими номерами.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

