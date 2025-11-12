Лиман остался без газа: в ОВА не уточнили, когда восстановят газоснабжение в городе

В результате российских обстрелов город Лима остался без газа. Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что пока неизвестно, когда в городе будет восстановлено газоснабжение. Об этом он сообщил в прямом эфире национального телемарафона.



«Обстановка в городе сложная. Враг обстреливает все подъездные пути и весь транспорт. Работники облгаза выедут на место, когда позволит обстановка с безопасностью», — заявил он.



Филашкин уточнил, что в городе остается 3500 человек.



Ранее мы писали, что в Лимане полностью прекращено газоснабжение — город остался без газа из-за повреждения газораспределительной системы после российских обстрелов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»