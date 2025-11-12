В прифронтовом Покровске остается более 1200 людей — Филашкин

В прифронтовом Покровске остается более 1200 людей. Фото: Вадим Филашкин

В прифронтовом городе Покровск в Донецкой области остается 1253 мирных жителя. Обстановка очень сложная. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.



По его словам, завезти гуманитарную помощь туда уже невозможно, людям помогают только наши военные.



«Враг ежедневно уничтожает гражданское население, те люди, которые находятся там, к ним заехать невозможно. Помогают гражданскому населению наши военные», — рассказал он.



Кроме того, Филашкин заявил, что 191 населенный пункт Донетчины, приближенный к линии фронта, находится без газо-, водо- и электроснабжения. Краматорск, Славянск, Дружковка, Новодонецк, Александровская громада подготовлены к отопительному сезону в полном объеме.



Ранее мы писали, что в Покровске на данный момент сосредоточено более 500 оккупантов. Только за последние сутки они совершили 76 попыток штурма позиций Сил обороны Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»