Пограничники подтвердили законный выезд Тимура Миндича

Госпогранслужба Украины провела проверку обстоятельств пересечения границы бизнесменом Тимуром Миндичем. По результатам проверки установлено, что выезд за пределы страны происходил на законных основаниях, сообщает ведомство.
«Тимур Миндич был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были в наличии», — говорится в заявлении.
В Госпогранслужбе подчеркнули, что в отношении Миндича не устанавливалось ограничений на выезд. Также не поступало никаких поручений от правоохранительных органов относительно его розыска или уведомления о пересечении границы.
Напомним, ранее НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию под кодовым названием «Мидас». Правоохранители разоблачили преступную организацию, действовавшую в энергетической сфере.
Среди фигурантов дела — бизнесмен Тимур Миндич, по данным СМИ, совладелец студии «Квартал-95», которому сообщили о подозрении, а также бывшие и действующие чиновники и топ-менеджеры стратегических предприятий.
По данным следствия, через сеть «смотрящих» участники группы контролировали кадровые решения, закупки и финансовые потоки, зарабатывая на «откатах» от подрядчиков.
Напомним, бывшего главу Минэнерго Германа Галущенко отстранили от должности министра.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
