На Донетчине остаются 198 тысяч мирных жителей: большинство — в Краматорске, Славянске и Дружковке

Эвакуация людей из Донецкой области. Фото: t.me/VadymFilashkin

На территории Донецкой области, контролируемой украинской властью, остаются около 198,5 тысячи мирных жителей. В 20 громадах, признанных зоной активных боевых действий, сейчас находятся 15,4 тысячи человек. За последнюю неделю более 1300 жителей выехали из региона самостоятельно или были эвакуированы.

О ходе эвакуации говорили 12 ноября на традиционном брифинге в областной администрации с участием представителей департаментов гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы, службы по делам детей и департамента соцзащиты населения.

По словам Дмитрия Петлина из департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы, в Покровске остаются около 1200 жителей — вывозить их можно только при участии военных. В Доброполье проживают около 1000 человек, в Мирнограде — около 900, в Константиновке — 4800 жителей.

Больше всего людей сейчас живет в Краматорске, Славянске и Дружковке — именно туда переселяются жители из опасных районов, решившие эвакуироваться в пределах области.

По данным Юлии Рыжаковой, начальницы службы по делам детей, в регионе остаются 13 213 детей, но в зоне активных боевых действий несовершеннолетних уже нет.

В двух населенных пунктах, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, проживают 547 детей. В селе Завидо-Кудашево Криворожской громады осталась одна семья с тремя детьми, в Дружковке — 543 ребенка. За минувшую неделю из Дружковки эвакуировали 55 детей.

Эвакуация людей из Донецкой области. Фото: t.me/VadymFilashkin

Продолжается расселение эвакуированных жителей Донбасса в других регионах Украины. По словам Дмитрия Пожарского, начальника отдела по вопросам предоставления соцуслуг департамента соцзащиты, за неделю 48 жителей Донецкой области получили бесплатное жилье в Одесской, Волынской, Житомирской, Черновицкой и Винницкой областях.

Большинство людей, проходящих через транзитные центры, уже знают, куда направляются, — таких до 150 человек в день. Для тех, кто нуждается во временном жилье, подбирают варианты размещения. Если эвакуационные автобусы прибывают поздно, люди могут переночевать в транзитных центрах.

Загрузка центров сейчас невысока — 10% и 30% от общей вместимости соответственно.

Ранее глава ДонОВА Вадим Филашкин заявил, что 191 населенный пункт Донетчины, приближенный к линии фронта, находится без газо-, водо- и электроснабжения. Краматорск, Славянск, Дружковка, Новодонецк, Александровская громада подготовлены к отопительному сезону в полном объеме.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»