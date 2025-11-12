Дрон-камикадзе атаковал пожарных в Горловке — повреждена российская техника

В оккупированной Горловке четверо сотрудников «МЧС» получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе.

Пожарные направлялись на полигон твердых бытовых отходов для тушения возгорания, утверждают в группировке «ДНР». По данным российских медиа, во время следования к месту вызова они заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели покинуть служебный автомобиль.

Беспилотник атаковал технику «МЧС». В результате пожарная автоцистерна повреждена осколками, в том числе была пробита крыша над отсеком для личного состава.

Четверо сотрудников пожарной службы получили акубаротравмы и были доставлены в больницу.

11 ноября российские захватчики FPV-дроном атаковали город Константиновка Донецкой области.

