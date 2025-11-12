В Краматорске мужчину дважды за сутки привлекли к ответственности за домашнее насилие

Около 10 часов утра 12 ноября патрульные получили вызов о факте домашнего насилия в Краматорске Донецкой области.



Полицейских встретила 51-летняя женщина, которая рассказала, что её 52-летний сожитель оскорблял её нецензурной бранью, толкал и наносил удары. Мужчина продолжал вести себя агрессивно и в присутствии патрульных, поэтому на него были составлены административные материалы.



Однако уже на следующее утро, около 6 часов, полицейские вновь приехали по тому же адресу: мужчина снова угрожал расправой и ударил женщину.



В результате в течение суток на обидчика составили два протокола по ч.1 ст.173-2 (Совершение домашнего насилия) КУоАП, а также вынесли временный — запретительный предписание. За нарушение этого предписания мужчина получил ещё один протокол — по ч.2 ст.173-8 (Невыполнение срочного запретительного предписания).

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»