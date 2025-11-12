«ДНР» ищет «террористов» среди подростков: в Макеевке задержаны двое парней

Группировка «ДНР» задержала двоих подростков в оккупированной Макеевке. Их подозревают «в покушении на совершение террористического акта». Оккупационные медиа утверждают, что подростки пытались «по наводке из интернета сжечь релейный шкаф на перегоне станций».



Делом занимаются российские следователи.



Одному задержанному — 15 лет, второму — 16. Утверждается, что одному из подростков написал в интернете «неизвестный пользователь». А мотивом для поджога якобы стали деньги.



«Подросток привлек к преступлению своего приятеля 2009 года рождения. Приискав спички, автомобильный гаечный ключ и бутылки с бензином, ночью 29 октября 2025 года юноши приехали на мотоцикле к месту расположения железнодорожного релейного шкафа на перегоне станций Криничная-Макеевка железных дорог», — сказано в сообщении.



На месте подростков задержали российские силовики. Задержанным может грозить лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

В прошлом году, по данным оккупационных структур, в Донецке и соседних городах на учет поставили 263 человека, из которых 16 — за «действия экстремистского характера».



19 подростков были поставлены на учет с начала 2024 года. К уголовной ответственности привлекли 161 несовершеннолетнего — всех обвинили в «радикализме». Из них 48 принудительно поместили в психиатрические учреждения.



В «МВД ДНР» обвиняют украинские спецслужбы в привлечении детей к «террористической деятельности» как на оккупированных территориях, так и по всей России.



Еще так называемая «полиция ДНР» заявила о 217 подростках, «состоящих в интернет-группах суицидальной и деструктивной направленности». То есть в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение в оккупации могут поместить как несовершеннолетних преступников, детей, склонных навредить себе, а также тех, кого обвинили в проукраинских взглядах.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»