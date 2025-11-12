Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинские солдаты смогут обменять баллы за эвакуацию раненых на оружие
12 ноября 2025, 22:33

Украинские солдаты смогут обменять баллы за эвакуацию раненых на оружие

Фото: Business Insider Фото: Business Insider

Украинские военнослужащие вскоре смогут обменивать баллы, заработанные за эвакуацию раненых с поля боя с помощью наземных роботов, на оружие и технику на специализированной интернет-площадке по принципу коммерческих маркетплейсов, сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом сообщает Business Insider.

«Мы уже отслеживаем и стимулируем логистику», — сказал Федоров в интервью через переводчика, подтвердив намерение добавить функцию начисления и обмена баллов.

Ранее в ходе войны Украина запустила программу Brave1 Market — первую в своем роде систему, где военнослужащим начисляются ePoints за убийство противника или уничтожение его техники, а также за подтверждение успешных ударов путем загрузки видеоматериалов с беспилотников в военную сеть, пишет издание.

Накопленные баллы можно тратить на покупку беспилотников, наземных роботов, средств радиоэлектронной борьбы и других оборонных технологий. В системе каждой цели соответствует своя «стоимость»: убийство солдата оценивается примерно в дюжину баллов, уничтожение танка — до 40, а ранения или частичное повреждение техники приносят меньше баллов.

Платформа также позволяет подразделениям размещать заказы непосредственно у производителей, минуя традиционные государственные цепочки поставок, что, по задумке инициаторов, сократит время и бюрократию. По сообщениям, поставки через маркетплейс могут доставляться на передовую в считанные дни, что делает систему оперативным инструментом снабжения.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

