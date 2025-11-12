Умеров встретился с Фиданом в Анкаре — МИД Турции

Фото: Dünya

В Анкаре состоялась серия встреч секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с руководством Турции. Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на МИД страны.

По данным ведомства, глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с Умеровым, однако подробности беседы не разглашаются.

Ранее Рустем Умеров сообщил в своем телеграм-канале, что в рамках визита в Турцию он также провел встречи с министром обороны Яшаром Гюлером, главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном и главным советником президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акифом Чагатаем Кылычем.

По словам Умерова, ключевыми темами обсуждения стали обмен пленными между Украиной и Россией, а также расширение сотрудничества между Киевом и Анкарой в сфере обороны и безопасности.

Хотя официальных заявлений по итогам переговоров пока нет, наблюдатели отмечают, что Турция продолжает играть заметную роль в посреднических усилиях между Украиной и Россией — прежде всего в гуманитарных вопросах и сфере оборонного сотрудничества.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»