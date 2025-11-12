Околицы Константиновки накрывают антидроновыми сетями — военные показали, как это происходит

Скрин видео: t.me/official24ombr

Бойцы ОМБр имени Короля Даниила устанавливают антисетевые заграждения в Константиновке. Об этом сообщили военные подразделения бригады.

Военнослужащие показали, как устанавливают антидроновые сети на дорогах прифронтовой Константиновки в направлении Часового Яра.

Константиновку постоянно атакуют дроны российских подразделений «Рубикон» и «Судный день». Защитники натягивают сети прямо под ударами FPV-дронов, авиации и артиллерии.

11 ноября российские захватчики FPV-дроном атаковали Константиновку.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»