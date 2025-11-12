Россия пыталась разозлить украинскую делегацию — The Times о провале мирных переговоров

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Фото из открытых источников

Мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик — диалог приостановлен до конца года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times.



По словам дипломата, переговоры «завершились с незначительным результатом» и не привели к ощутимому прогрессу. Кислица отметил, что украинская делегация, возглавляемая им лично, шла в Стамбул с искренним намерением искать пути к миру.

«Поскольку нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены», — цитирует дипломата издание. Однако, как подчеркнул Кислица, Россия изначально не собиралась обсуждать реальные шаги к завершению войны.

Украинский переговорщик описал поведение российской стороны как «провокационное» и «расчетливое». «Они пытались нас вывести из равновесия, спровоцировать эмоции, чтобы потом обвинить в срыве переговоров, — рассказал дипломат. — Их цель была не в мире, а в создании иллюзии конструктивного диалога, чтобы избежать новых санкций США».

Кислица добавил, что подобный подход полностью подорвал доверие к процессу. «Россия не пришла говорить о мире, она пришла говорить о том, как бы сделать вид, что говорит о мире», — отметил он.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»