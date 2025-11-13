Российские военные в укрытии на Запорожском направлении. Иллюстрация, созданная ИИ

Командование Вооружённых сил РФ уничтожило жизненно важные лекарства своих военнослужащих на Запорожском направлении. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».



По данным их агентов из состава 503-го мотострелкового полка РФ, недавно была проведена внеплановая проверка мест дислокации. Командование распорядилось изъять и уничтожить все препараты, не входящие в стандартный перечень аптечки.



Под уничтожение попали лекарства, которые ранее передавали родственники и волонтёры — жаропонижающие, противовирусные, антибиотики и витамины. Теперь у солдат остались лишь базовые средства для перевязки и обезболивания.



С наступлением холодов количество заболевших ОРВИ и простудными инфекциями резко выросло, однако лечиться бойцам фактически нечем. В результате двоих военнослужащих в критическом состоянии пришлось эвакуировать с передовых позиций.



Такие действия демонстрируют полное равнодушие командования к здоровью подчинённых. Вместо заботы о профилактике заболеваний создаются условия для бесконтрольного распространения болезней.

«Мы обращаемся к военнослужащим 503-го полка: ваших командиров не беспокоит ваше здоровье и жизнь. Вы для них лишь средство достижения цели», — говорится в заявлении движения «АТЕШ».

Напомним, ВСУ отошли с занимаемых позиций вблизи пяти населённых пунктов на Гуляйпольском направлении.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»