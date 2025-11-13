Россия ударила по Арцизу тремя дронами: начато расследование

Россия продолжает атаковать критическую инфраструктуру Одесской области. По факту очередного обстрела начато расследование, сообщает официальная пресс-служба Одесской областной прокуратуры.



Под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры открыто досудебное расследование по признакам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



13 ноября вооружённые силы РФ атаковали ударными беспилотниками город Арциз. По словам местных жителей, российские оккупанты нанесли удары сразу тремя дронами.



В результате атаки повреждены объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха.

«От вражеской атаки никто из людей не пострадал. На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции», — сообщили в областной прокуратуре.

Воздушные силы ВСУ предупредили утром о продолжающейся атаке дронов в направлении Одесской области из акватории Черного моря.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»